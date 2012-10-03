Янукович уверен, что процесс подписания ЗСТ с ЕС не прекращается
12:28, 03 октября 2012Политика
1023 0
Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что процесс подписания Соглашения об ассоциации и создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом не прекращается.
Янукович говорит, что мы делаем это не для кого-то, а для себя
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с участниками Одиннадцатого совещания руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины.
В.Янукович отметил, что на очереди - "другие политические шаги", связанные с этим соглашением.
По его словам, также важным является приведение украинского законодательства к европейским стандартам, что будет приближать Украину к Европе.
"И мы это делаем не для кого-то, а для себя", - заверил В.Янукович.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter