Янукович уверен, что процесс подписания ЗСТ с ЕС не прекращается

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с участниками Одиннадцатого совещания руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины.

В.Янукович отметил, что на очереди - "другие политические шаги", связанные с этим соглашением.

По его словам, также важным является приведение украинского законодательства к европейским стандартам, что будет приближать Украину к Европе.

"И мы это делаем не для кого-то, а для себя", - заверил В.Янукович.