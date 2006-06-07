Кушнарев: к такой наглости мы еще до конца не привыкли

Народный депутат Украины, заместитель руководителя фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ заявляет, что собрано необходимое количество подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады.

Такое заявление Е.КУШНАРЕВА обнародовано на официальном сайте Партии регионов.

«Совместно с фракцией коммунистов мы инициируем проведение внеочередного заседания Верховной Рады. Необходимое количество подписей для этого собрано… Мы требуем созвать внеочередное заседание немедленно. Это вполне можно сделать завтра, самое позднее – в пятницу», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

В то же время, он подчеркивает: «Если временный президиум (ВР - УНИАН), в котором пока большинство у «оранжевых», откажется созывать это заседание, то мы обратимся к народу Украины, мировой общественности, будем проводить депутатские собрания, будем вырабатывать позицию и формировать межфракционное депутатское большинство».

Сегодняшнюю ситуацию с объявлением очередного перерыва в работе парламента Е.КУШНАРЕВ объяснил следующим образом: «На согласительной комиссии была достигнута джентльменская договоренность о том, что в начале заседания фракции сделают свои заявления, а после этого будет решаться вопрос о порядке дня работы Верховной Рады. Вместо этого, нарушив договоренности, председательствующий в президиуме КАТЕРИНЧУК мгновенно поставил на голосование вопрос об объявлении перерыва. К такой наглости мы еще до конца не привыкли. Но выводы делаем, и в следующий раз манипулировать нашей позицией и проблемами, которые каждый день сегодня обрушиваются на Украину, мы не позволим».

Как сообщал УНИАН, на заседании Верховной Рады Украины 25 мая по просьбе фракций «Наша Украина», БЮТ и СПУ был объявлен перерыв до 7 июня для проведения консультаций по созданию коалиции.

Сегодня, 7 июня, по требованию фракций «Наша Украина», БЮТ и СПУ в работе ВР также объявлен перерыв до 14 июня.