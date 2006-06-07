Рудьковский ”ведет несоответствующий члену СПУ образ жизни”?

Львовский городской комитет Соцпартии исключил из ее рядов первого секретаря львовского горкома Виктора Савченко и секретаря горкома Олега Щербакова, которых члены партии обвинили в коррупции. Одновременно в Киеве политисполком СПУ поднял вопрос об исключении члена политсовета СПУ, народного депутата Николая Рудьковского за игнорирование интересов избирателей. Большинство членов исполкома решило ограничиться выговором. По версии источника газеты "Коммерсант", Николай Рудьковский обвинялся также в том, что "ведет несоответствующий члену СПУ образ жизни".