Россия выдала Украине преступника, скрывавшегося тринадцать лет

17:48, 30 сентября 2012
Политика
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Из России в Украину экстрадирован и осужден преступник, скрывавшийся от правосудия 13 лет.

Парень уехал в Россию, устроился на работу, обзавелся семьей

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в августе 1998 года против 22-летнего жителя г.Славянска и двух его приятелей было возбуждено уголовное дело по ст. 144 ч.2 УК Украины (в редакции 1960 года) за вымогательство. Угрожая физической расправой, они отбирали деньги у своего знакомого. Потерпевший обратился в милицию, и при очередной передаче денег злоумышленники были задержаны.

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Друзья 22-летнего преступника были осуждены к 4 годам лишения свободы каждый, а ему самому удалось скрыться. Как оказалось впоследствии, парень уехал в Россию, устроился на работу, обзавелся семьей. Однако в 2011 году правоохранительные органы после продолжительных поисков вышли на него, а затем экстрадировали в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

По словам помощника Славянского межрайонного прокурора Натальи Дуравкиной, Славянский городской районный суд в соответствии со ст.189 ч.2 УК Украины, предусматривающей наказание за вымогательство, приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы. Осужденный подал апелляцию, мотивируя тем, что все 13 лет после совершения преступления вел благополучный образ жизни.

Однако сейчас Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор без изменений.

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