Италия выдала Украине преступника, который находился в розыске 7 лет

При активном участии прокуратуры Херсонской области итальянскими правоохранителями возвращен на территорию Украины 29-летний гражданин, который разыскивался с 2005 года за совершение ряда преступлений на территории Херсонской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области основанием для бегства за границу стали следующие обстоятельства.

На тот момент розыскиваемый владел службой такси в одном из районных центров Херсонщины. Водитель его службы подвез двух мужчин, которые не рассчитались за проезд и отобрали документы на автомобиль. Вместо того, чтобы разрешить конфликт законным путем, разъяренный владелец таксомоторной службы вместе с двумя товарищами нашли беглецов и устроили драку, в результате которой одному из пассажиров сломали челюсть, а второго привязали к фаркопу автомобиля и протянули по асфальту.

После этого злоумышленники опомнились и отвезли потерпевшего в больницу. Однако это не помогло и человек через 2 дня умер от полученных травм.

Все соучастники предстали перед судом и понесли наказание, кроме хозяина фирмы, который скрылся от следствия. Его задержали в Италии в 2011 году при попытке получить гражданство этой страны.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенного при отягчающих обстоятельствах, повлекшее смерть потерпевшего.

Окончательную точку в этом деле поставит суд, отметили в прокуратуре.