Автору билборда с бабушкой и котом светит до пяти лет тюрьмы

Автор нашумевшего билборда «Узнала, что внук проголосовал за „регионы“, переписала хату на кота» Максим Голосный сообщил ZN.UA, что находится в розыске по обвинению в деле о растрате 4,5 тыс. грн. Статья, по которой его обвиняют (ст. 191, ч. 2), предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Автор билборда отметил, что это уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2011 года «по факту совершения». Но тогда Максим Голосный, занимавший пост главы сельсовета Елизаветовки, не фигурировал как подозреваемый. Однако уже через месяц после скандала с билбордами и выдвижения Голосного кандидатом в депутаты, следователь переквалифицировал дело и выдвинул ему обвинение в растрате имущества.

«Суммой убытков якобы заявлены 4500 гривен. Это автомобиль, который хранился на моем земельном участке, потому что нет гаража. Заявлены талоны на 500 литров бензина А-95, ноутбук и телефон. Адвокат сказал, что как-то цены не совпадают. Не могут все эти вещи стоить 4500 грн», — сообщил автор билборда.

Ноутбук, мобильный телефон и талоны, по словам Голосного, хранились в служебном кабинете. Однако есть ли эти вещи там теперь, он не знает, потому что после его освобождения от должности главы сельсовета в кабинете проводили обыск, туда проникали неизвестные лица, а прокуратура отказывается рассматривать его заявление и проводить соответствующие следственные действия относительно этих фактов.