Социологи говорят, что рейтинг Королевской рисуют липовые фирмы

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня выразил во время пресс-конференции заведующий отделом социологически-политических процессов Института социологии НАУ Александр Вишняк.

«Сейчас в Украине не так много «липовой» социологии, как это было в 2006-2007 годах», - сказал он.

В то же время, по словам эксперта, те социологические фирмы-однодневки, которые в настоящее время есть, преимущественно выходят с единственным лозунгом «спрос на третью силу».

«Это свидетельствует о том, что весь этот процесс делается в одном месте», - сказал А.Вишняк.

Кроме того, по его словам, информация от этих так называемых «социологических фирм» распространяется на властных телеканалах, а также 3-4 Интернет-ресурсах».

Он заметил, что, обычно, в опросах таких фирм завышается рейтинг партии «Украина – вперед!».

«Кому это выгодно? Это может делать только Администрация Президента. Невзирая на то, что во всех опросах повышается рейтинг Королевской, штаб Королевской не имеет такого влияния на СМИ», - сказал А.Вишняк.

В свою очередь, слова А.Вишняка подтвердила и директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

Она заметила, что, как правило, такие «липовые» фирмы дают рейтинг Королевский на уровне выше 6%, в то время как рейтинг других социологических институтов показывает, что ее политическая сила не набирает 5%.