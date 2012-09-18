Во Львове проходной барьер на выборах в ВР преодолевают три партии (опрос)

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы «Рейтинг», проведенного в сентябре.

Согласно результатам опроса, которые приведены на сайте социологической группы, если бы выборы в Верховную Раду проходили в сентябре 2012 года, то 31,9% львовян из тех, кто намерены участвовать в выборах, поддержали бы ВО «Батькивщина». На втором месте - ВО «Свобода» с 21,3%, на третьем - партия «УДАР» с 20,6%.

Партию регионов поддержали бы 4,5% избирателей.

Рейтинги других политических сил ниже 3%. В частности, за партию Наталии Королевской "Украина – Вперед!" готовы отдать свои голоса - 2,2%, за «Нашу Украину» - 2,2%, КПУ - 1,5%. Другие партии поддержали бы 2,3% избирателей. Не определились - 13,7%.

Как отмечают социологи, уровень политической активности львовян несколько повысился, в сравнении с маем этого года: 51% - точно участвовали бы в парламентских выборах и 32% - скорее участвовали бы в выборах.

Уровень мобилизации сторонников партий, которые имеют наивысшие шансы попасть в парламент, чрезвычайно высок: больше 90% их сторонников намерены участвовать в голосовании.

При этом отмечается, что рейтинг ВО «Батькивщина», в сравнении с маем, несколько снизился - с 34% до 32%. Заметна четкая тенденция роста рейтинга ВО «Свобода» - по-существу это возобновление потерянных в 2011 году позиций. Рейтинг «УДАРа» с мая вырос почти вдвое - с 11% до 21%. Стабильными остаются позиции Партии регионов (4%).

*** Опрос проводился 1-12 сентября 2012 г. Аудитория исследования: население города Львова и Пустомытивского района в возрасте от 18 лет и старшие. Выборочная совокупность - 2400 респондентов.

Для значений, близких к 50%, погрешность составляет не больше 2,1%, для значений, близких к 25%, - не больше 1,8 %, для значений, близких к 10%, - не больше 1,3%.