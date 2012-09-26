Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева в ходе расширенных комитетских слушаний на тему: «Реформирование системы медицинского обслуживания населения и перспективы введения обязательного медицинского страхования в Украине».

По ее словам, в нашей стране самые высокие темпы сокращения численности населения в Европе - ежегодно умирает около 700 тысяч украинцев.

«За последние 15 лет население Украины сократилось почти на 7 млн человек (с 52,2 млн до 45,6 млн). Эти потери сопоставимы с населением таких стран, как Дания, Грузия, Финляндия, Норвегия. Наши сограждане живут в среднем на 12-14 лет меньше, чем в европейских странах», - отметила Т.Бахтеева

Она подчеркнула, что ситуация усугубляется тем, что украинцы ведут нездоровый образ жизни.

«Нерациональное питание, алкоголизм, курение, наркомания и многие другие негативные явления стали нормой жизни. Это в значительной мере определяет основу структуры заболеваемости и смертности населения. Сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает от 12 до 14 млн жителей нашей страны. А более 1 млн украинцев страдают от онкологических заболеваний. Именно эти два заболевания в Украине определяют почти 80% структуры общей смертности», - сказала Т.Бахтеева.