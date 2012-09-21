Врачи пугают, что через 50 лет украинцев останется не более 12 миллионов

Таковы данные опроса нынешнего года Киевского международного института социологии, приведенные Радио «Свобода».

Врачи утверждают, что главная причина недомоганий украинского общества – хроническая депрессия. Главным образом люди болеют из-за апатии к собственному здоровью. Однако, по словам экспертов, пока здоровье граждан не является приоритетом для власти, до тех пор численность больных не уменьшится.

Заслуженный врач Украины, профессор Ольга Богомолец отмечает, что ежегодно здоровье украинцев ухудшается из-за плохой экологии, высокого уровня алкоголизма среди населения, и как следствие – развития эпидемий разного характера. Но 90% болезней украинского общества вызвано собственным нежеланием людей видеть себя здоровыми.

По словам О.Богомолец, «отсутствует не просто культура здоровья, чтобы люди заботились о себе, а отсутствует и виденье людьми возможностей будущего своей жизни в Украине. Вследствие этого, особенно среди мужчин, очень высокий уровень и алкоголизма, и табакокурения. Все это связано с хронической депрессией населения Украины».

По данным американского информационного агентства «Bloomberg», в рейтинге стран мира по состоянию здоровья граждан Украина занимает 99-е место. По словам председателя Общественного совета при Министерстве здравоохранения Олега Мусия, такая позиция Украины в мире является вполне обоснованной. Украинцы не получают необходимую медицинскую помощь из-за отсутствия надлежащего финансирования медицины, заметил О.Мусий в комментарии Радио «Свобода».

При этом О.Мусий подчеркнул, что «на здравоохранение государство дает только 3,5% от ВВП. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, если финансирование меньше 6%, то здравоохранение вообще существовать не может. И необходимо понимать, что людям приходится платить со своего кармана. В действительности, для государства не является приоритетом здоровье собственных граждан».

По прогнозам, которые обнародовала председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения, член фракции Партии регионов Татьяна Бахтеева, через 10 лет в Украине численность населения будет составлять около 38 миллионов людей. Если такие тенденции будут сохраняться, то через 50 лет украинцев останется не больше 12 миллионов.