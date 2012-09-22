Герман выступает за запрет коммунистической идеологии

Об этом она заявила в пятницу в эфире «Шустер Live».

Перед ее выступлением в студии был спор между членом фракции КПУ Евгением Царьковым и представителями оппозиционных сил. Е.Царьков сказал оппозиционерам, что в свое время «мало НКВДисты расстреливали бандеровцев». Это возмутило не только представителей оппозиции, но и А.Герман.

«Когда я сегодня услышала, что «мы вас мало стреляли», я подумала, что если я попаду в следующий парламент, первый законопроект, который я внесу, будет законопроект о запрете коммунистической идеологии», - сказала А.Герман. Она сказала, что такие слова свидетельствуют о том, что история может повторяться. «Когда ты слышишь, что «мы вас мало стреляли», ты начинаешь осознавать, насколько все легко вернуть, и тебе становится страшно», - сказала А.Герман.

Позже на своей странице в Facebook депутат от фракции «НУ-НС» Ирина Геращенко, которая также принимала участие в программе, написала, что журналистка Татьяна Чорновил, дала пощечину Е.Царькову за подобное высказывание. «Воинственная Таня Чорновил в перерыве программы Савика Шустера дала пощечину комми Царькову. За его неуважение к нашей истории и фразу "мало НКВД вас, бандеровцев, стреляло", - написала И.Геращенко.