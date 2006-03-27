Президент готовит ”кадровое решение” губернатором
14:09, 27 марта 2006Политика
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Расширенное заседание Кабмина должно состояться
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым провести запланированное на апрель расширенное заседание Кабмина с участием председателей облгосадминистраций.
Об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.
По ее словам, Президент считает нужным дать на этом заседании правительства оценку работы губернаторов по итогам первого квартала. «Не исключено, что такими итогами будут и соответствующие кадровые решения», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.
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