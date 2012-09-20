Советник Президента Польши встретится с Тимошенко

13:52, 20 сентября 2012
Политика
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Завтра, 21 сентября, советник Президента Польши Тадеуш Мазовецкий встретится с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Бронислав Коморовский дал пресс-конференцию в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Польши Бронислав Коморовский на пресс-конференции в Киеве.

Он поблагодарил украинскую сторону за возможность провести такую встречу в Харькове.

Кроме того, польский президент напомнил, что сам планирует встретиться с украинской оппозицией.

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