Советник Президента Польши встретится с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Польши Бронислав Коморовский на пресс-конференции в Киеве.

Он поблагодарил украинскую сторону за возможность провести такую встречу в Харькове.

Кроме того, польский президент напомнил, что сам планирует встретиться с украинской оппозицией.