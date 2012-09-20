Коморовский хочет встретиться с оппозицией

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба главы Польского государства.

Согласно сообщению пресс-службы, Б.Коморовский начал свой сегодняшний визит в Украину возложениям цветов к Могиле неизвестного солдата и жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

Сегодня, кроме встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем и переговоров в расширенном составе, запланированы встречи с главой украинского правительства Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным, а также участие в заключительной части Экономического польско-украинского форума.

В пятницу Б.Коморовский с В.Януковичем торжественно откроют Польское военное кладбище в Быковне, где, по данным польских историков, захоронено около 3,4 тысяч поляков - жертв советского НКВД.

Завтра глава Польского государства, кроме встреч с лидерами украинской оппозиции, планирует провести встречи с представителями польской диаспоры в Киеве и Виннице, а также представителями местной власти.