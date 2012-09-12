Террористы убили посла США в Ливии
Скончался посол США в Ливии, получивший ранения в результате нападения на консульство в ливийском городе Бенгази.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Ранее сообщалось, что во вторник в Бенгази вооруженные люди обстреляли здание американского консульства из гранатометов с территории близлежащей фермы, погибли трое сотрудников консульства, один получил ранения.
"Посол США в Ливии и три сотрудника (диппредставительства) погибли при ракетном обстреле", - цитирует агентство слова неназванного представителя ливийских властей.
Нападение на консульство произошло после информации о снятом в США фильме "Невиновность мусульман", в котором мусульманский пророк Мухаммед представлен в крайне неприглядном виде.
Во вторник акция протеста против выпуска фильма произошла в Египте, где несколько тысяч человек окружили американское представительство, скандировали антиамериканские лозунги и сожгли перед посольством государственный флаг США.