Террористы убили посла США в Ливии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что во вторник в Бенгази вооруженные люди обстреляли здание американского консульства из гранатометов с территории близлежащей фермы, погибли трое сотрудников консульства, один получил ранения.

"Посол США в Ливии и три сотрудника (диппредставительства) погибли при ракетном обстреле", - цитирует агентство слова неназванного представителя ливийских властей.

Нападение на консульство произошло после информации о снятом в США фильме "Невиновность мусульман", в котором мусульманский пророк Мухаммед представлен в крайне неприглядном виде.

Во вторник акция протеста против выпуска фильма произошла в Египте, где несколько тысяч человек окружили американское представительство, скандировали антиамериканские лозунги и сожгли перед посольством государственный флаг США.