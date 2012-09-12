Террористы убили посла США в Ливии

13:42, 12 сентября 2012
Политика
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Скончался посол США в Ливии, получивший ранения в результате нападения на консульство в ливийском городе Бенгази.

Прапор США

Об этом сообщает РИА Новости  со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что во вторник в Бенгази вооруженные люди обстреляли здание американского консульства из гранатометов с территории близлежащей фермы, погибли трое сотрудников консульства, один получил ранения.

"Посол США в Ливии и три сотрудника (диппредставительства) погибли при ракетном обстреле", - цитирует агентство слова неназванного представителя ливийских властей.

Нападение на консульство произошло после информации о снятом в США фильме "Невиновность мусульман", в котором мусульманский пророк Мухаммед представлен в крайне неприглядном виде.

Во вторник акция протеста против выпуска фильма произошла в Египте, где несколько тысяч человек окружили американское представительство, скандировали антиамериканские лозунги и сожгли перед посольством государственный флаг США.

 

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