В Ливии сожгли консульство США

Об этом сообщает Agence France-Presse. По данным корреспондента агентства в Ливии, группа вооруженных исламистов подожгла здание дипмиссии.

Телеканал "Аль-Арабия", в свою очередь, сообщает, что консульство обстреляли из гранатометов.

Reuters, ссылаясь на источники в силовых структурах Ливии, сообщает об ожесточенных столкновениях между собравшимися у консульства и военными. Территория вокруг дипмиссии оцеплена, заявили собеседники агентства, соседние улицы перекрыты.

По словам представителей ливийских властей, нападение на консульство устроили исламисты, протестующие против показа в эфире американского телевидения фильма, приуроченного к годовщине терактов 11 сентября, Исламисты утверждают, что фильм оскорбляет пророка Мохаммеда.

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Как сообщает Associated Press, в момент нападения консульство пустовало и никто из его сотрудников не пострадал, однако здание дипмиссии, рассказали агентству очевидцы, сильно повреждено в результате пожара.

Ранее во вторник демонстранты в Каире по той же причине сорвали флаг с посольства США в Каире, заменив его на черное полотнище с надписью "Нет Бога кроме Аллаха, и Мохаммед - пророк его", напоминает Лента.ру. В столице Египта, как сообщалось, полиции удалось без применения силы убедить собравшихся у посольства разойтись.