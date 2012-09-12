В Славянске обстреляли автомобиль с двумя кандидатами в депутаты

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в 01:00 12 сентября в дежурную часть милиции г. Славянска поступило сообщение от жителя города, кандидата в народные депутаты Украины по списку партии «Зеленые», о том, что полчаса назад, когда он направлялся на автомобиле домой с другим жителем г. Славянска, кандидатом в народные депутаты Украины от той же партии, их обстреляли неизвестные из стоявшей на обочине машины после чего скрылись.

В милиции отметили, что по заявлению потерпевших на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия и поврежденного автомобиля. Было установлено, что граждане, обратившиеся в милицию, не пострадали.

Преступление квалифицировано по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

Сотрудниками милиции принимаются необходимые меры по установлению злоумышленников, - подчеркнули в ГУВД.