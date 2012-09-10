КПУ рассчитывает на выборах на серьезную поддержку украинцев, проживающих в России

Об этом заявил глава КПУ Петр Симоненко во время совместных мероприятий с представителями Компартии России в Донецкой области.

В частности, П. Симоненко подчеркнул, что с Россией по партийному движению у КПУ сложились довольно хорошие партнерские отношения.

«Вы видите, что здесь присутствуют наши коллеги из России, и мы постоянно ведем переговоры, проводим встречи, делимся опытом работы, обсуждаем все те проблемы, которые важны сегодня для нас, как для двух независимых государств», – отметил лидер украинских коммунистов.

П. Симоненко также добавил, что в этом контексте очень важно понимать роль экономического сотрудничества между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что сегодня, кроме КПУ, ни одна политическая сила не будет заниматься вопросами интеграции с Россией.

В свою очередь депутат российской Госдумы Владимир Бессонов, который также принимал участие в мероприятиях, добавил, что КПРФ и КПУ будут особенно сотрудничать во время парламентских выборов в Украине. Он также добавил, что сегодня есть все основания говорить о серьезной поддержке КПУ украинцами, которые живут в России.

В рамках совместных торжественных мероприятий представители Компартии Украины и КПРФ возложили цветы на Саур-Могиле в Донецкой области, почтив память советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

В торжественных мероприятиях приняли участие лидер КПУ Петр Симоненко, руководство Донецкого обкома КПУ, партийный актив области, а также депутаты Госдумы РФ от Коммунистической партии РФ Владимир Бессонов и Николай Коломиец, руководство Ростовского обкома партии и, соответственно, партийный актив Ростовской области.