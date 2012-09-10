В СЕ надеются, что новый УПК уменьшит количество обращений украинцев в Евросуд

В Совете Европы надеются, что новый Уголовный процессуальный кодекс Украины будет играть важную роль в реализации Европейской конвенции по правам человека и приведет к уменьшению количества дел, которые попадают в Европейский суд по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время своего выступления на конференции «План действий Совета Европы для Украины на 2011-2014 годы» генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн Ягланд.

По его словам, новый кодекс, который вступит в силу в ноябре, включает большинство рекомендаций экспертов Совета Европы, и им создан хороший фундамент для построения эффективной и справедливой системы украинской криминальной юстиции.

В то же время Т.Ягланд отметил, что некоторые решения Евросуда свидетельствуют о постоянных структурных проблемах в Украине. Это, в частности, слишком длительное содержание под стражей во время предварительного следствия, жестокое обращение со стороны правоохранительных органов к задержанным, неподобающие условия содержания под стражей, неисполнение или слишком долгое исполнение решений внутренних судов и слишком большая продолжительность гражданских и уголовных производств.

Т.Ягланд отметил, что недостаточно только принять УПК, необходимо быстро продвигаться к его реализации.

Он также отметил необходимость, чтобы законы отвечали европейским стандартам, в частности, по делу реформирования прокуратуры. «Мне жаль, что мы не получили законопроект об изменениях в закон о прокуратуре. Надеемся, что это вскоре произойдет», - сказал Т.Ягланд.

По его словам, Совет Европы готов оказать необходимую юридическую поддержку экспертов в разработке этого документа.