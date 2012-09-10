Генсек СЕ: Новый УПК Украины позволяет преследования за политические решения

Несмотря на рекомендации Совета Европы, Украина не изменила формулировки двух статей Уголовно-процессуального кодекса, которые позволили заключить экс-премьера Юлию Тимошенко в тюрьму.

Об этом в интервью изданию Тиждень.ua заявил Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.

«Недавно Украина приняла новый Уголовно-процессуальный кодекс, где были учтены почти все наши рекомендации. Значит, продуктивный диалог возможен. В свою очередь, мне очень жаль, что упомянутые статьи еще фигурируют в украинском Уголовном кодексе. Именно эти две статьи позволили заключить бывшего премьера Юлию Тимошенко, которая была осуждена по уголовному делу, открытом в результате политического решения.

По моему мнению, этого судебного процесса вообще не должно быть. Речь идет о чисто политической ответственности за подписание газового соглашения с Россией», - говорит Ягланд. Ягланд отметил, что прекрасно понимает, что существуют разные позиции относительно последствий этой сделки. «Но те, кто считает договор неприемлемым, должен ставить вопрос на обсуждение в парламенте, а не подавать на бывшего премьера в суд. Надо вспомнить об условиях, при которых госпожа Тимошенко должна была подписать международный документ. На нее осуществлялось колоссальное давление. Россияне угрожали прекратить поставки газа на Запад ...

Ныне утрачена прекрасная возможность во время выборов дать украинскому народу возможность определить свое отношение к Тимошенко. К сожалению, Центральная избирательная комиссия Украины решила иначе. Две статьи, о которых мы вспоминаем, позволили власти прибегнуть к действиям, которых не должно быть в принципе », - пояснил Генеральный секретарь Совета Европы.