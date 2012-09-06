Томенко в ВР уже не садится рядом с Литвиным

Как передает корреспондент УНИАН, Н.Томенко занял место одного из народных депутатов непосредственно в сессионном зале в том секторе, где отведены места для членов фракции «БЮТ-Батьківщина».

Вице-спикер работал в таком формате также во время пленарного заседания 4 сентября.

Как сообщал УНИАН, после голосования языкового закона Н.Томенко написал заявление о сложении с себя полномочий заместителя председателя Верховной Рады.

Парламент включил вопрос относительно Н.Томенко в повестку дня, однако по существу его не рассматривал.