Томенко в ВР уже не садится рядом с Литвиным
10:57, 06 сентября 2012Политика
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Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко уже второе заседание парламента текущего созыва не сидит в президиуме ВР.
Томенко уже не садится в президиум
Как передает корреспондент УНИАН, Н.Томенко занял место одного из народных депутатов непосредственно в сессионном зале в том секторе, где отведены места для членов фракции «БЮТ-Батьківщина».
Вице-спикер работал в таком формате также во время пленарного заседания 4 сентября.
Как сообщал УНИАН, после голосования языкового закона Н.Томенко написал заявление о сложении с себя полномочий заместителя председателя Верховной Рады.
Парламент включил вопрос относительно Н.Томенко в повестку дня, однако по существу его не рассматривал.
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