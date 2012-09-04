Азаров: бюджет будет «работать» на социальные инициативы Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал сегодня на открытии 11-й сессии парламента VI созыва.

Он подчеркнул, что закон о госбюджете будет направлен в первую очередь на обеспечение выполнения социальных инициатив Президента Украины.

По словам Н.Азарова, правительство внесет в ВР проект госбюджета «в полном соответствии с действующим законодательством».

«Мы рассчитываем, что парламент Украины примет этот определяющий документ еще действующим составом», - подчеркнул Н.Азаров.