Азаров: бюджет будет «работать» на социальные инициативы Януковича
10:40, 04 сентября 2012Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркивает, что Верховная Рада должна принять «сбалансированный, абсолютно реалистичный» государственный бюджет на 2013 год.
Янукович рассчитывает, что документ примут еще этим составом парламента
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал сегодня на открытии 11-й сессии парламента VI созыва.
Он подчеркнул, что закон о госбюджете будет направлен в первую очередь на обеспечение выполнения социальных инициатив Президента Украины.
По словам Н.Азарова, правительство внесет в ВР проект госбюджета «в полном соответствии с действующим законодательством».
«Мы рассчитываем, что парламент Украины примет этот определяющий документ еще действующим составом», - подчеркнул Н.Азаров.
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