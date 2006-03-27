БЮТ - 12, ”Регионы” - 10, ”Наша Украина” - 5

Распределение симпатий избирателей по областям (проценты)

По результатам обработки Центризбиркомом 19,8% протоколов, Блок Юлии Тимошенко лидирует в 12-ти регионах, Партия регионов - в 10-ти, Блок “Наша Украина - в 5-ти. По информации сайта Центральной избирательной комиссии, в Автономной Республике Крым лидирует Партия регионов с 56,37% голосов (обработано 11% протоколов), Винницкая область - Блок Юлии Тимошенко – 30,96% (обработано 29,78% протоколов), Волынская - БЮТ – 43,59% (обработано 24,58% протоколов), Днепропетровская - Партия регионов – 46,68% (обработано 16,24% протоколов), Донецкая - Партия регионов – 73,08% (обработано 14,47% протоколов), Житомирская - БЮТ – 22,69% (обработано 27,86% протоколов), Закарпатская - Блок "Наша Украина" – 24,46% (обработано 13,89% протоколов), Запорожская - Партия регионов – 56,36% (обработано 13,19% протоколов), Ивано-Франковская - Блок "Наша Украина" – 50,38% (обработано 19,71% протоколов), Киевская - БЮТ – 43,51% (обработано 19,03% протоколов), Кировоградская - БЮТ – 25,39% (обработано 12,12% протоколов), Луганская - Партия регионов – 66,80% (обработано 9,89% протоколов), Львовская - Блок "Наша Украина" – 39,67% (обработано 24,55% протоколов), Николаевская - Партия регионов – 47,74% (обработано 15,18% протоколов), Одесская - Партия регионов – 48,45% (обработано 11,76% протоколов), Полтавская - БЮТ – 25,78% (обработано 26,93% протоколов), Ривненская - БЮТ – 30,69% (обработано 19,50% протоколов), Сумская - БЮТ – 28,27% (обработано 26,09% протоколов), Тернопольская - Блок “Наша Украина" – 36,75% (обработано 38,32% протоколов), Харьковская - Партия регионов – 49,50% (обработано 13,72% протоколов), Херсонская - Партия регионов – 40,81% (обработано 16,09% протоколов), Хмельницкая - БЮТ – 35,58% (обработано 29,20% протоколов), Черкасская - БЮТ – 33,58% (обработано 30,50% протоколов), Черновицкая - Блок "Наша Украина" – 30,40% (обработано 12,72% протоколов), Черниговская - БЮТ – 32,55% (обработано 25,71% протоколов), г. Киев - БЮТ – 34,85% (обработано 3,90% протоколов), г. Севастополь - Партия регионов – 65,93% (обработано 9,26% протоколов).

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