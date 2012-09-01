Луценко рассказал жене, как устроился на новом месте

Об этом она сообщила в эфире 5 канала.

По ее словам, она, к сожалению, приехала после 17 часов, когда уже завершилось время встреч с защитниками.

Однако она смогла пообщаться с Луценко по телефону.

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"Он рассказал, что его вывезли из СИЗО в 6 утра, а привезли в колонию в 10. Поселили его в отдельном помещении, где стена примыкает к медицинской части. Двери в комнату, где он находится еще с 5 милиционерами, выходят к медицинской части. У них есть отдельный двор ", - цитирует Украинская правда.

По словам Ирины Луценко, ее муж доволен бытовыми условиями.

"У них есть плита, холодильник, телевизор, который показывает все каналы", - отметила жена экс-министра.

Ему также разрешили взять с собой 7 книг и Библию.