Адвокат Луценко ждет от тюремщиков "чего угодно"

Об этом УНИАН сообщил помощник председателя ГПтСУ Игорь Андрушко.

"На сегодняшний день никаких решений по этому поводу нет, вопрос не рассматривался... Сегодня-завтра истекает срок подачи апелляции его адвокатами на приговор по второму делу", - сказал он, напомнив, что, по действующему законодательству, до рассмотрения апелляции осужденный должен находиться в СИЗО.

В свою очередь, адвокат экс-министра Игорь Фомин допустил, что ГПтСУ может в любой момент отправить Ю.Луценко в колонию. «От них чего угодно можно ожидать. Они для всех это могут сделать "сюрпризом": этапировать Луценко так же ночью, запихнув в автобус, как и Тимошенко", - сказал И.Фомин.