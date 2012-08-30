Адвокат Луценко ждет от тюремщиков "чего угодно"
23:25, 30 августа 2012Политика
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В Государственной пенитенциарной службе еще не определились, когда будут этапировать экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в Менскую колонию для отбывания наказания.
Игорь Фомин
Об этом УНИАН сообщил помощник председателя ГПтСУ Игорь Андрушко.
"На сегодняшний день никаких решений по этому поводу нет, вопрос не рассматривался... Сегодня-завтра истекает срок подачи апелляции его адвокатами на приговор по второму делу", - сказал он, напомнив, что, по действующему законодательству, до рассмотрения апелляции осужденный должен находиться в СИЗО.
В свою очередь, адвокат экс-министра Игорь Фомин допустил, что ГПтСУ может в любой момент отправить Ю.Луценко в колонию. «От них чего угодно можно ожидать. Они для всех это могут сделать "сюрпризом": этапировать Луценко так же ночью, запихнув в автобус, как и Тимошенко", - сказал И.Фомин.
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