По делу «днепропетровских террористов» СБУ допросила нардепа-бютовца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко.

«Да. По данному уголовному делу допрошен господин Соколов в качестве свидетеля, поскольку самими обвиняемыми были даны показания, что одно письмо (содержание которого сводилось к вымогательству денег – УНИАН), они готовили в его офисе», - сказал он, отметив также, что во время обысков была получена из электронных носителей информация, «в которой содержалось несколько вариантов для поднятия имиджа господина Соколова».

«Кстати, господин Соколов сам подтвердил, что один из обвиняемых работал на прошлых выборах в его штабе», - сказал И.Деревянко

Отвечая на вопрос, были ли политическими, а не исключительно корыстными, мотивы у обвиняемых в терактах, И.Деревянко сказал: по показаниям обвиняемых они хотели получить значительные суммы денег – то есть 10 центов за каждого украинца. На допросах они также говорили, что не довольны общественно-политическим положением в Украине и также таким образом (путем совершения терактов – УНИАН) пытались его изменить.

В то же время, И.Деревянко отметил, что в ходе досудебного следствия не было получено данных о возможной связи «днепропетровских террористов» с иностранными террористическими группировками.

Начальник следственного управления СБУ в контексте сказанного напомнил, что двое из четырех задержанных, 1977, 1978 г.р., один из них является профессиональным политологом, «который, кстати, принимал участие в разных предвыборных кампаниях. Другой профессиональный программист, задачей которого было конспирировать письма и места их отправки, чтобы сделать невозможными идентификацию, установление и задержание их авторов».

По словам И.Деревянко, двое других выполняли по делу посреднические функции, в частности, находили специальные средства связи, занимались отправкой корреспонденции, а также иногда контролировали и информировали других членов группировки о срабатывании взрывных устройств и результатах от этого.

Продолжая тему, И.Деревянко обратил внимание на то, что один из задержанных давал указания своему сообщнику, чтобы тот во время закладки взрывчатки в Запорожском супермаркете «Сельпо» разместил ее в кабинке для хранения вещей выше уровня плеч взрослого человека, чтобы минимизировать возможность попадания поражающих элементов на детей.

Также И.Деревянко отметил, что в результате расследования дела было допрошено свыше 300 свидетелей, проведено 230 различных, в том числе и уникальных экспертиз, которые в совокупности дали безусловные доказательства вины обвиняемых.

«Из-за этого ни у кого – ни у работников СБУ, ни у работников Генпрокуратуры - не было сомнений, что именно эти лица были причастны к этим преступлениям», - сказал И.Деревянко, отметив, что сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела, после чего они будут переданы для изучения в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей дела на рассмотрение в судебную инстанцию.

В свою очередь, присутствующий на брифинге начальник Главного управления надзора за соблюдением законодательства Генпрокуратуры Украины Роман Андреев сказал, что подсудность обвиняемым, как этого требует действующее законодательство, будет определять Высший специализированный суд.

«Но, по моему мнению, это дело уместно рассматривать в Днепропетровске, поскольку там живет наибольшее количество потерпевших от взрывов и там было совершено последнее преступление», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прогремело четыре взрыва, в результате чего пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации МВД, все взрывные устройства оказались самодельными и были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт, осуществленный по предварительному сговору группой лиц»), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в осуществлении терактов в Днепропетровске 27 апреля.

В.Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью.

По его словам, злоумышленники требовали деньги после взрывов – через СМС и интернет, «угрожая новыми взрывами и человеческими жертвами, в частности с детьми».

«Злоумышленники требовали сумму в долларах из расчета 10 центов за каждого жителя Украины. Таким образом, была подсчитана общая сумма – 4,5 млн. долларов», - сообщил на пресс-конференции председатель СБУ Игорь Калинин.