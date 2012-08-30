Адвокату Тимошенко отказали в регистрации в нардепы из-за грубой ошибки

Известный юрист и защитник Тимошенко Николай Сирый планировал зарегистрироваться кандидатом в округе № 222 в Соломенском районе столицы.

Как сообщает газета «Закон и Бизнес», 12 августа Сирый обратился в ЦИК с заявлением о самовыдвижении и подал все необходимые документы, за исключением одного - заявления об обязательствах в случае избрания его депутатом прекратить деятельность, не совместимую с мандатом народного депутата Украины, или указать в заявлении, что он не занимается такой деятельностью.

Издание отмечает, что известный юрист почему-то упустил эту формальность, предусмотренную п.2 ч.1 ст.60 Закона «О выборах народных депутатов», хотя отсутствие такого документа является прямым основанием для отказа гражданину в регистрации.

Поэтому, по данным издания, в рядах оппозиции назревает скандал, потому что близкий к оппозиции член ЦИК Андрей Магера, который является куратором избирательных округов в Киеве, не помог адвокату Сирому, хотя имел для этого все возможности. Ведь согласно ч.3 ст. 60 Закона о выборах ошибки и неточности, выявленные в представленных кандидатами на регистрацию документах, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата в народные депутаты. Такие ошибки и неточности могут быть исправлены кандидатом в двухдневный срок со дня подачи документов в ЦИК.

Итогом невнимательности адвоката и незаинтересованности члена ЦИК в помощи защитнику Тимошенко стал отказ 15 августа Николаю Сирому в регистрации, законность которого впоследствии была подтверждена решениями двух судебных инстанций.