Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил премьер-министру Украины Юрию ЕХАНУРОВУ начать переговоры с политическими силами о создании парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сообщил первый заместитель главы Секретариата Иван ВАСЮНИК.

Он сообщил, что такое поручение В.ЮЩЕНКО дал Ю.ЕХАНУРОВУ сегодня во время утренней встречи.

На вопрос журналистов, почему это поручение дано премьеру Ю.ЕХАНУРОВУ, а не руководителю центрального избирательного штаба “Нашей Украины” Роману БЕССМЕРТНОМУ, И.ВАСЮНИК ответил: «Почему ЕХАНУРОВ? Это выбор Президента Украины».

Как сообщал УНИАН, вчера Президент пообещал уже сегодня начать переговоры о создании коалиции.

Блок Юлии Тимошенко подтвердил готовность подписать меморандум о создании “помаранчевой” коалиции на основе «Нашей Украины», БЮТ и СПУ, но отметил, что подписание, запланированное на 11.00 понедельника, переносится из-за заседания политсовета «Нашей Украины».

Представитель партии «Народный Союз Наша Украина» Борис БЕСПАЛЫЙ подтвердил, что в партии проходят консультации относительно создания “помаранчевой” коалиции.