КС признал конституционным законопроект ПР о депутатской неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было обнародовано Конституционным Судом сегодня.

В частности, КС признал, что законопроект, предложенный народными депутатами от Партии регионов (регистрационный номер 3251), соответствует требованиям статей 157, 158 Конституции, которыми предлагается исключить из действующей редакции Конституции часть 1 статьи 80‚ согласно которой „народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность“, а часть 3 этой статьи изложить в новой редакции, в соответствии с которой „народный депутат Украины не может быть без согласия Верховной Рады Украины задержан или арестован до вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него“.

Также КС признал конституционным предложение исключить из текста Конституции положения части 3 статьи 105: «Если только Президент Украины не был отстранен с поста в порядке импичмента».

Конституционный Суд мотивировал свое решение тем, что исключение этих слов из текста Конституции не направлено на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины, и соответствует требованиям Конституции Украины.

КС признал, что этот законопроект Верховная Рада Украины шестого созыва на протяжении года не рассматривала и в течение срока своих полномочий не изменяла указанные положения Основного Закона, следовательно законопроект соответствует положениям Конституции.