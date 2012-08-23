Опора: «Двойников» запустили против 43 кандидатов

Об этом свидетельствуют данные гражданской сети “Опора”.

По результатам анализа постановлений ЦИК выявлено 30 избирательных округов, в которых баллотируются «двойники». При помощи этой технологии избиратели могут быть введены в заблуждение и перепутать в день голосования строку с кандидатом, которого поддерживают. Технология применена против 43 кандидатов.

Больше всего кандидаты с одинаковой фамилией (по три) зарегистрированы в 4 одномандатных избирательных округах: №80 – три Волкова № 98 – три Бойко № 122 - три Козака № 225 - три Пархоменко. В ряде округов зарегистрировано по несколько пар лиц с одинаковой фамилией. Так, в Киевской области в 92-м избирательном округе есть по два Гудзенко, Свитовенко и Титаренко, в 91-м избирательном округе - по два Бойко и Поплавских, а в 98-м округе - два Мищенко и два Полищука. Такая же ситуация на избирательных округах Луганской области: № 104 (2 Василенко, 2 Струка, 2 Шаповалова, 2 Гончарова) № 108 (2 Мошенских, 2 Терниковых) № 109 (2 Макаровых, 2 Медяника). В округе № 160 в Сумской области зарегистрировано по два кандидата с фамилиями Билоус и Нога, а в округе № 191 в Хмельницкой области - по два кандидата Скворцы и Бондари.

В “Опоре” отмечают, что хотя это является технологией неконкурентной борьбы, однако правовых методов противодействия ей нет. Поэтому ЦИК обязан был зарегистрировать всех «двойников», которые подали полный пакет необходимых документов и все достоверные сведения.