Суд рассматривает еще одну жалобу на Магеру

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера сообщил сегодня журналистам во время перерыва в заседании Высшего административного суда Украины по рассмотрению апелляционной жалобы Центральной избирательной комиссии относительно правомерности действий членов ЦИК А.Магеры и Валерия Шелудько во время регистрации бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка кандидатом в народные депутаты.

"Гражданин Украины сначала в ЦИК обжаловал действия моего коллеги Михаила Охендовского относительно его высказываний в прессе. А когда эта жалоба была возвращена на исправление заявителю, поскольку она не отвечала требованиям закона, заявитель обратился в суд для обжалования уже моих действий, то есть за возвращение этой жалобы на исправление", - сказал А.Магера.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Киевский апелляционный административный суд отменил решение ЦИК о регистрации В.Сацюка кандидатом в народные депутаты в одномандатном округе № 62 в Житомирской области.

Кроме того, суд признал противоправными действия двух членов Центризбиркома от оппозиции – А.Магеры и В.Шелудько - во время подготовки к рассмотрению на заседании ЦИК 3 августа вопроса о регистрации В.Сацюка кандидатом.

Отдельным постановлением суд решил "довести до ведома Президента Украины и председателя ЦИК для принятия соответствующих мер" информацию о нарушении присяги, допущенном членами ЦИК В.Шелудько и А.Магерой.

Как сообщает «Украинская правда», на сегодняшнее заседание суда не явились ни В.Сацюк, ни истец Анна Федоренко. При этом представители В.Сацюка заверили суд, что он 5 лет "проживал на территории Украины, но скрывался, чувствуя опасность для себя и своей семьи". Они также отметили, что не существует ни указа Президента о лишении гражданства, ни других документов, которые подтверждали российское гражданство В.Сацюка. Адвокаты не смогли предоставить никаких подтверждений присутствия В.Сацюка в Украине, кроме квитанций за коммунальные услуги.

В то же время представители В.Сацюка заявили, что нельзя считать достоверными сведения Государственной пограничной службы, поскольку в соответствии с ними В.Сацюк 26.12.2010 в 16.25 и в 16.27 дважды пересек границу Украины разными бортами Шереметьево-Киев и Внуково-Киев.

Выступая в суде, А.Магера подчеркнул, что нынешним избирательным законодательством ЦИК лишена возможностей установить место проживания лица.

"Это пробел нынешнего законодательства. Если, согласно предыдущему закону о выборах, мы могли обращаться в 13 органов власти, то теперь такой пункт вообще отсутствует. Единственным способом легитимно отказать в регистрации является решение суда, которым установлено, что лицо не проживает в Украине", - сказал А.Магера.

Для примера он привел случай с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, чье отсутствие в Украине доказано судом.

А.Магера также попросил судей учесть другое решение этого же суда, который признал законной регистрацию кандидатом в депутаты футболиста Андрея Шевченко.