Парламенту предлагают продлить рабочее время камер на избирательных участках

Соответствующий проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях обеспечения открытости, прозрачности и демократичности выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года" зарегистрирован в ВР рядом внефракционных народных депутатов.

Проектом предусмотрено установление обязательности применения системы видеонаблюдения участковой избирательной комиссией в день голосования и до завершения всех избирательных процедур на обычном избирательном участке. Кроме того, предлагается исключить нормы действующего закона, которые предусматривают, что система видеонаблюдения во время подсчета голосов избирателей и подписания протокола о подсчете голосов (в т.ч. уточненного или при повторном подсчете) функционирует только в режиме видеозаписи и сохранения видеоизображения.

Как отметили авторы проекта закона в объяснительной записке, законом не предусматривается трансляция в режиме реального времени в сети Интернет процедуры подсчета голосов и установления результатов голосования на избирательном участке.

“Учитывая цель данного закона – обеспечение прозрачности и демократичности выборов, такой подход выглядит непоследовательным, поскольку злоупотребления и фальсификация результатов выборов более вероятны на этапе подведения итогов голосования на избирательном участке, чем во время голосования избирателей”, - отметили авторы законопроекта.