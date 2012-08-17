Автор нашумевшего билборда с бабушкой и котом заявляет, что за ним охотятся

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

В частности, М.Голосной рассказал, что о том, что он объявлен в розыск, ему «сообщили знакомые, еще после первого борда в июле. Причем, справку об этом в милиции не давали. Вытребовать документы адвокат не мог. Но мне позвонили друзья, что в одном из РОВД меня вывесили на доске милиции: типа их разыскивает милиция, и я там. Я приехал в тот район, сфотографировал себя. Вот так и убедился».

По его словам, «первый борд – «Ми крадемо та брешемо, а ви оберіть нас ще раз» появился еще в конце июля. И уже тогда власть заинтересовалась, кто его сделал. Звонили в офис одной из партий, спрашивали: не ваш? Там ответили: нет. Мне передавали, что первый зам главного чекиста Днепропетровской области советовал мне «угомониться». А неделю назад я поставил борд с бабушкой, и не рассчитывал, что он вызовет такую волну…».

По словам М.Голосного, «меня объявили в розыск, не предъявив никакого обвинения. Мне звонят люди, которые представляются сотрудникам ОБЭПа и следователями по особо важным делам. Приглашают на встречи. Но сами на встречи не приходят. Это – попытки давления. На всякий случай я прошел медицинское освидетельствование, у меня чистая кровь, переломов не имею, наркотики не употребляю, покончить жизнь самоубийством не собираюсь. Не планирую ни вешаться, ни стреляться. В случае, если со мной что-то произойдет – во всем будут виноваты правоохранительные органы Днепропетровской области. Насколько я знаю, сейчас решается вопрос, как поступить со мной. В Днепропетровск из Киева выехали первые лица партии, чтобы обсудить с губернатором ситуацию и мою судьбу. Но знаю, что за мной охотятся».

Говоря о нашумевшем билборде с бабушкой и котом, М.Голосной отметил, что «борд родила моя команда. Были разные варианты слоганов, фотографий, перебирали варианты с котом, без кота. Потом дизайнер стал визуализировать это. Именно этот, видите, выстрелил. Бабушку мы не знали, нашли ее карточку просто в Интернете. Но я уже читал ее интервью, она вроде не возражает, что стала знаменитой. Я знаю, что вчера Днепропетровская облгосадминистрация связалась с рекламными агентствами и запретила продавать площади под такие слоганы, как я сделал. Но мы уже арендуем борд в Днепродзержинске, он самый большой, 6 на 9 метров. Он заклеен сейчас. Но я хочу все равно повесить там новый борд. У меня много идей. Например, выборы 2012, программа одной партии: посадить оппозиционера, вырастить госдолг, застроить народ…».

«У нас много химзаводов, и, наверное, они стимулируют креатив, - сказал М.Голосной. - Но, вообще мы все устали от этого скотства, от правового беспредела, от этого говна. Ведь ломается национальный дух. И пусть прошлого не изменить, но можно повлиять на будущее. И в этой ситуации, когда все хреново, спрос на юмор — огромен. И юмор способен побеждать».