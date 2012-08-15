СМИ: Волынский губернатор за государственные деньги тянет себе на дачу канализацию

Председатель Волынской облгосадминистрации, член Партии регионов Борис Климчук построил себе элитную дачу в селе Мельники на берегу озера Песочное, которое относится к Шацкому национальному парку, сообщает ТСН.

А вскоре в деревне может и канализация появится. Как и в большинстве других сел, в Мельниках канализации нет: только 26% сельского населения пользуются услугами централизованных систем водоснабжения, а канализацией только 9%. Уже обсуждается проект государственной программы проведения канализации в села Мельники и Гаевка, которые расположены на берегу озера, для сохранения его чистоты.

Дачу Климчук построил на купленных им 6 сотках земли в Мельниках, всего в 100 метрах от заповедного озера. На этих 6 сотках есть три деревянных сруба - один двухэтажный и два одноэтажных. Экологи обеспокоены - опасаются, что такой "сосед" повредит заповедному озеру.

Сам Климчук говорит, что землю купил сам, со всеми разрешениями. А деньгами, на которые он ее приобрел и построил на ней дачу, проверяющие органы занимались, и никаких нарушений не нашли. По словам Климчука, строительство дачи, он начал, когда впервые был председателем ОГА, а завершил уже в должности посла Украины в Азербайджане.