Рассмотрение иска против языкового закона перенесли - истцы вызывают Мартынюка

Окружной административный суд Киева на 29 августа перенес рассмотрение иска народного депутата Юрия Одарченко с требованием признать противоправными действия первого вице-спикера Адама Мартынюка и Председателя Верховной Рады Владимира Литвина относительно принятия и подписания законопроекта «Об основных принципах государственной языковой политики».

Как передает корреспондент УНИАН, решение о переносе заседания суд принял в связи с тем, что истцы выдвинули дополнительные требования: вызвать на судебное заседание А.Мартынюка для предоставления пояснений и признать противоправными действия В.Литвина, связанные с подписанием закона.

Вместе с тем в интервью журналистам народный депутат («БЮТ-Батькивщина») Юрий Одарченко заявил, что истцы еще не определились, будут ли требовать вызывать на судебное заседание для дачи пояснений Председателя парламента Владимира Литвина, но не исключают, что подадут соответствующее ходатайство.

Как сообщал УНИАН, 31 июля народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий Одарченко подал в Окружной админсуд Киева иск с требованием признать противоправными действия Председателя Верховной Рады В.Литвина и первого вице-спикера А.Мартынюка во время рассмотрения языкового законопроекта и признать принятие данного нормативного акта незаконным.

В своем иске депутат обвиняет руководство парламента в нарушениях регламента ВР во время внесения, регистрации и голосования языкового законопроекта, а также в нарушении своих прав как гражданина, народного депутата, которому не дали возможности принять участие в обсуждении и голосовании данного законопроекта и поправок в него на пленарных заседаниях ВР.

Ю.Одарченко требует признать противоправными действия первого заместителя Председателя ВР А.Мартынюка при рассмотрении языкового законопроекта. Депутат отмечает, что А.Мартынюк, исполняя функции председательствующего на пленарном заседании, действовал не в пределах и не способом, предусмотренным законом. В частности, в процедуре принятия закона при отсутствии рассмотрения всех поправок в него и в голосовании вопроса о принятии данного законопроекта в целом.

Депутат обвиняет В.Литвина в подписании заведомо незаконного документа.

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада Украины приняла Закон «О принципах государственной языковой политики», что вызывало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, где не менее 10% жителей говорят на этом языке.

8 августа Президент Виктор Янукович подписал данный закон.

10 августа Закон «О принципах государственной языковой политики» вступил в силу.