Тимошенко дали папскую премию Бонифация VIII

Об этом пишет Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Он подчеркивает, что Академия Бонифация – один из самых авторитетных гуманитарных учреждений при Святом Престоле Папы Римского.

Премия Бонифация VIII присуждается по итогам заседания совета директоров Академии и Научного комитета Международной премии.

Он сообщает, что Ю.Тимошенко премия была присуждена единогласно. Кроме того, А.Аваков пишет: «Выдающаяся госпожа и благородная дама Юлия Тимошенко" - именно так Ю.Тимошенко именуют в письме руководители Академии Бонифация – одного из самых авторитетных гуманитарных учреждений при Святом Престоле Папы Римского.

В письме президента Академии Бонифациана доктора Санта де Анжелис и президента Научного комитета Его Святейшества Франко Крочи, фотокопия которого размещена на странице А.Авакова, в адрес лауреата премии 2012 года экс-Премьер-министра Украины Ю.Тимошенко выражается уверенность, что «выдающаяся госпожа Юлия примет награду и удостоит Академию личным присутствием и приветственной речью. Кроме того, в письме выражена поддержка и надежда на хорошие новости».

А.Аваков отмечает, что премия имени Бонифация VIII основана в 2003 году Папой Римским Иоанном Павлом II. Премией в разные годы были удостоены видные деятели католической церкви, такие как Префект конгрегации католического образования кардинал Зенон Грочолевски, глава Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан, библиотекарь Римской Церкви кардинал Хорхе Мария Мехия.

Кроме того, премией удостаивались выдающие представители гражданского общества, научных, культурных, дипломатических кругов. Среди них: лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Рита Леви-Монтанчини, Президент Европейского Парламента Ежи Кароль Бузек, Президент Италии Оскар Луиджи Скальфаро, премьер-министр Республики Польша Хана Сухоцка, лидер Христианско-демократической партии Албании Зеф Бушати, астронавт Умберто Гуидони, министр культуры Италии профессор Орнаги Лоренцо, ректор Римского университета "Ла Сапьенца" Ренато Гуарини.