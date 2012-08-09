Эксперт: Кучму запугивают, чтобы использовать его связи

Об этом заявил политолог Сергей Таран, комментируя заявление заместителя генпрокурора Рената Кузьмина о возможном возбуждении уголовного дела против экс-президента Леонида Кучмы в комментарии Gazeta.ua.

"Надо вспомнить всех, кто пришел в политику во времена Кучмы. У Кучмы есть такие люди, не только в политике, но и в бизнесе, в частности тот же Пинчук, владеющий тремя каналами. Также есть другие менее известные люди, но влиятельные - а это нужно Партии регионов, чтобы вести избирательную кампанию. Для Партии регионов будет не плохо, если они будут партнерами", - сказал эксперт.

Также Таран говорит, что дело против Кучмы будет информационно развивать уголовное дело против Юлии Тимошенко.

"Это будет отвлекать граждан как внутри страны, так и снаружи, которые следят за делом Тимошенко. Хотят представить его исключительно как уголовное, а не политическое. Это два основных удара, из-за которых Кузьмин делает такие вещи", - считает эксперт.