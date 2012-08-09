Эксперт: Кучму запугивают, чтобы использовать его связи
Для Партии регионов не лишним будет то влияние, которое она перед выборами может получить через окружение Леонида Кучмы.
Об этом заявил политолог Сергей Таран, комментируя заявление заместителя генпрокурора Рената Кузьмина о возможном возбуждении уголовного дела против экс-президента Леонида Кучмы в комментарии Gazeta.ua.
"Надо вспомнить всех, кто пришел в политику во времена Кучмы. У Кучмы есть такие люди, не только в политике, но и в бизнесе, в частности тот же Пинчук, владеющий тремя каналами. Также есть другие менее известные люди, но влиятельные - а это нужно Партии регионов, чтобы вести избирательную кампанию. Для Партии регионов будет не плохо, если они будут партнерами", - сказал эксперт.
Также Таран говорит, что дело против Кучмы будет информационно развивать уголовное дело против Юлии Тимошенко.
"Это будет отвлекать граждан как внутри страны, так и снаружи, которые следят за делом Тимошенко. Хотят представить его исключительно как уголовное, а не политическое. Это два основных удара, из-за которых Кузьмин делает такие вещи", - считает эксперт.