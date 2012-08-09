Азаров: 5 тысяч гривен для Украины - это хорошая зарплата

Зарплата в высокотехнологичных отраслях экономики будет составлять 8 тыс грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время посещения ПАО «Бель Шостка Украина» в рамках рабочей поездки в Сумскую область.

«Мы поставили задачу в высокотехнологичных отраслях выйти на среднюю заработную плату 8 тысяч гривен. Это сложная задача. Но если производство высокотехнологичное и производит чрезвычайно качественную продукцию, имеет рынок сбыта, то у него и есть возможности платить людям нормальную зарплату», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что правительство будет создавать условия, чтобы количество высокотехнологичных предприятий в Украине росло. По словам премьера, государство будет вкладывать средства в развитие инфраструктуры, в частности в инженерную подготовку площадок для строительства таких предприятий.

Кроме того, глава правительства поинтересовался у рабочих предприятия о среднемесячной заработной плате. Премьер-министру сказали, что средняя заработная плата составляет 5 тыс грн.

«Для Украины это хорошая зарплата», - сказал Н.Азаров.

В свою очередь генеральный директор ПАО «Бель Шостка Украина» Лоран Штраусс отметил, что благодаря действиям правительства значительно улучшился инвестиционный климат в Украине, иностранным инвесторам стало значительно проще работать здесь.