Власенко: власть приготовила очередную видео-фальшивку о Тимошенко
11:20, 09 августа 2012Политика
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Власть приготовила очередной фальсифицированный видеоролик, на котором экс-премьер-министр Юлия Тимошенко якобы самостоятельно занимается физкультурой.
Власенко говорит, что сокамерницу Тимошенко прячут
Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко народный депутат Сергей Власенко.
«Мы знаем, что они сфальсифицировали и собираются выбросить в Интернет в очередной раз очередное сфальсифицированное видео, на котором якобы Юлия Владимировна занимается физкультурой. Мы только точно не знаем - или в интерьере Лукьяновского СИЗО, или в интерьере Качановской колонии», - сказал С.Власенко.
Он отметил, что появление видео ожидается в ближайшие дни, возможно, в выходные.
«Они собираются сделать это с рассказом о том, что она симулирует. При этом сокамерницу Ю.Тимошенко, которая была с Юлией Владимировной все это время, они тупо прячут», - отметил защитник.
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