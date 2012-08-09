Власенко: власть приготовила очередную видео-фальшивку о Тимошенко

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко народный депутат Сергей Власенко.

«Мы знаем, что они сфальсифицировали и собираются выбросить в Интернет в очередной раз очередное сфальсифицированное видео, на котором якобы Юлия Владимировна занимается физкультурой. Мы только точно не знаем - или в интерьере Лукьяновского СИЗО, или в интерьере Качановской колонии», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что появление видео ожидается в ближайшие дни, возможно, в выходные.

«Они собираются сделать это с рассказом о том, что она симулирует. При этом сокамерницу Ю.Тимошенко, которая была с Юлией Владимировной все это время, они тупо прячут», - отметил защитник.