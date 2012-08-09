Колесниченко называет мудрым решение Януковича
Народный депутат от Партии регионов, один из авторов языкового закона Вадим Колесниченко называет «мудрым» решение Президента Виктора Януковича подписать Закон «О принципах государственной языковой политики».
«Лично я очень доволен и удовлетворен тем, что Президент Украины подписал Закон «Об основах государственной языковой политики». Это мудрое и очень взвешенное решение», - сказал депутат, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.
По утверждению парламентария, принятие закона является выполнением Партией регионов своих обязательств перед избирателями. «Кроме того, языковой закон обеспечивает защиту прав человека и реализует обязательства Украины перед Советом Европы в области гуманитарной политики», - добавил он.
По словам В.Колесниченко, Партия регионов неоднократно призывала экспертное сообщество и своих оппонентов к обсуждению языковой политики. «Мы никогда не скрывалась от диалога. Наоборот, мы ежедневно на протяжении последних месяцев предлагали открытую дискуссию в поисках компромисса во всех слоях общества, в части исполнения языковой политики. Поэтому я доволен, что сегодня Президент очередной раз выступил как настоящий руководитель государства и предложил продолжить этот диалог. Безусловно, Партия регионов примет в нем участие», - добавил он.
Парламентарий еще раз отметил, что закон о языках гарантирует то, что единым государственным языком в Украине остается украинский. «И только в местах компактного проживания национальных меньшинств дается право использовать наряду с государственным региональный язык», - подытожил он.
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Как сообщал УНИАН, 8 августа В.Янукович подписал принятый Верховной Радой Закон "О принципах государственной языковой политики".
При этом Президент дал поручение «относительно усовершенствования законодательного обеспечения применения языков в Украине».
В частности, В.Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову до 13 августа 2012 года образовать рабочую группу с привлечением общественности, известных деятелей образования, науки и искусств, ведущих специалистов по языковым вопросам для разработки и внесения системных предложений по усовершенствованию законодательства относительно порядка применения языков в Украине.
Также до 27 августа 2012 года поручено обеспечить безотлагательную разработку с привлечением указанной рабочей группы и утверждение Государственной программы всестороннего развития и функционирования украинского языка.