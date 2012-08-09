Колесниченко называет мудрым решение Януковича

«Лично я очень доволен и удовлетворен тем, что Президент Украины подписал Закон «Об основах государственной языковой политики». Это мудрое и очень взвешенное решение», - сказал депутат, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

По утверждению парламентария, принятие закона является выполнением Партией регионов своих обязательств перед избирателями. «Кроме того, языковой закон обеспечивает защиту прав человека и реализует обязательства Украины перед Советом Европы в области гуманитарной политики», - добавил он.

По словам В.Колесниченко, Партия регионов неоднократно призывала экспертное сообщество и своих оппонентов к обсуждению языковой политики. «Мы никогда не скрывалась от диалога. Наоборот, мы ежедневно на протяжении последних месяцев предлагали открытую дискуссию в поисках компромисса во всех слоях общества, в части исполнения языковой политики. Поэтому я доволен, что сегодня Президент очередной раз выступил как настоящий руководитель государства и предложил продолжить этот диалог. Безусловно, Партия регионов примет в нем участие», - добавил он.

Парламентарий еще раз отметил, что закон о языках гарантирует то, что единым государственным языком в Украине остается украинский. «И только в местах компактного проживания национальных меньшинств дается право использовать наряду с государственным региональный язык», - подытожил он.

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Как сообщал УНИАН, 8 августа В.Янукович подписал принятый Верховной Радой Закон "О принципах государственной языковой политики".

При этом Президент дал поручение «относительно усовершенствования законодательного обеспечения применения языков в Украине».

В частности, В.Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову до 13 августа 2012 года образовать рабочую группу с привлечением общественности, известных деятелей образования, науки и искусств, ведущих специалистов по языковым вопросам для разработки и внесения системных предложений по усовершенствованию законодательства относительно порядка применения языков в Украине.

Также до 27 августа 2012 года поручено обеспечить безотлагательную разработку с привлечением указанной рабочей группы и утверждение Государственной программы всестороннего развития и функционирования украинского языка.