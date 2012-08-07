Балога бьет себя в грудь: работать с «Батькивщиной» не будет

Министр чрезвычайных ситуаций, лидер партии "Единый центр" Виктор Балога сомневается, что вернется в органы исполнительной власти, если будет избран в Верховную Раду.

Об этом он заявил в интервью газете “Коммерсант-Украина”.

Отвечая на вопрос, видит ли он теоретическую возможность вернуться в какой-то момент из парламента в исполнительную власть, В.Балога сказал: “Шансы минимальны”, добавив, что это касается и должности руководителя или заместителя главы правительства.

В.Балога высказал уверенность, что ему удастся создать в новом созыве ВР свою фракцию, несмотря на то, что “Единый центр" выдвинул только девять депутатов в мажоритарных округах. “А я вас уверяю, что мы создадим фракцию. В ней будет больше девяти депутатов”, - сказал он. По словам В.Балоги, при необходимости его политическая сила будет готова работать над созданием любого союза, над увеличением фракции во имя стабилизации в государстве, евроинтеграции и сотрудничества со всеми соседями, особенно в сфере торговли.

При этом он заверил, что с фракцией “Батькивщина” никакого сотрудничества быть не может. “Однозначно, что во фракции партии "Батькивщина" я работать не буду. Даже без Юлии Тимошенко, в нынешнем ее виде”, - сказал он. В то же время В.Балога отметил, что это не влияет на его позицию относительно трагического вопроса о пребывании Ю.Тимошенко в тюрьме, который нужно решить как можно быстрее.