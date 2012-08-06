ЦИК исключил из списка Батькивщины 13 кандидатов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Такое решение Центризбирком принял в связи с тем, что эти 13 человек не подали свои заявления о согласии баллотироваться.

В частности, ЦИК исключил из списка Павла Костенко (124-й номер в списке), Сергея Мищенко (142), Анатолия Ягоферова (143), Олега Скляра (144), Василия Куйбиду (146), Гарегина Арутюнова (159), Бориса Пудова (166), Вячеслава Передерия (171), Романа Сушко (176), Владимира Гонского (188), Сергея Евтушко (203), Юрия Романюка (214), Василия Кравченко (218).