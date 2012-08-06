Власенко: За ложь о Тимошенко Миша Бродский получил миллион долларов

Сегодня на сайте Обозреватель появилась информация о том, что 3 августа на тайном совещании руководство Объединенной оппозиции (Александр Турчинов, Андрей Кожемякин и Сергей Власенко) приняло решение, что Юлия Тимошенко должна инсценировать нервный срыв, чтобы так затянуть рассмотрение дела ЕЭСУ.

Адвокат же Тимошенко Сергей Власенко обвинил издание в "тупой лжи". Об этом он рассказал в комментарии Gazeta.ua.

"Это ложь, которую распространяет сайт. Из моих источников, у меня есть информация, что за это владелец сайта Миша Бродский получил миллион долларов лично от Януковича. Они там пишут о третьем числе, насколько мне известно, одного из тех людей, о которых они пишут, просто не было в Украине", - рассказал он.

Также Власенко отметил, что Тимошенко действительно требует длительного лечения в спокойной обстановке.

"Юлию Владимировну неделю назад осматривали немецкие врачи, которые обращались к украинским официальным органам, в том числе и к суду, с просьбой предоставить возможность Юлии Владимировне провести нормальное лечение в течение двух месяцев. При этом, якобы аналогичное заявление сделала министр здравоохранения госпожа Богатырева, которая еще за день до этого сказала, что лечение Тимошенко успешно завершено. Поэтому Юлия Владимировна чувствует себя согласно выводам немецких врачей ", - говорит адвокат.

Адвокат заявил, что реагировать как-то на такую ​​сомнительную информацию защита не намерена.