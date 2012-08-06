Социалисты всего мира попросили освободить Тимошенко до выборов

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, в резолюции, принятой Социнтерном, в который входит 161 партия со всего мира, говорится: "В Украине недавние действия Президента и власти нанесли сокрушительный удар по демократическим свободам. Лидеров оппозиционных партий преследуют по политическим мотивам, была учреждена практика превращения государственных институтов в инструмент политической мести, а также стало применяться выборочное правосудие".

Социнтерн заявляет о необходимости прекращения перехода Украины к авторитаризму.

"Нужно прекратить это сползание к авторитаризму и уважать принцип, который заключается в том, что политические споры должны разрешаться демократическими методами на выборах и в парламенте, без применения политически мотивированного преследования и манипулирования судебной системой при рассмотрении уголовных дел. Политических узников, включая бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, необходимо освободить до парламентских выборов, которые состоятся осенью 2012 года, что позволит провести открытую конкурентную кампанию", - подчеркивается в документе.