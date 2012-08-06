Адвокат: Суд не смог принять окончательного решения по экстрадиции Мельниченко

Об этом сообщил УНИАН адвокат Н.Мельниченко Николай Недилько.

Он объяснил, что в связи с тем, что его подзащитный выразил такую позицию, в соответствии с итальянским законодательством, на протяжении 10 суток ее будет рассматривать и принимать по ней решение Министерство юстиции Италии.

Как отметил Н.Недилько, в случае, если итальянский Минюст оставит без удовлетворения просьбу Н.Мельниченко, суд продлит свое заседание.

Если же просьба Н.Мельниченко будет принята во внимание и удовлетворена, по решению суда его должны освободить из-под стражи, сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, Н.Мельниченко был задержан 3 августа в аэропорту Неаполя по ордеру, выданному украинским бюро Интерпола, сразу по прибытии авиарейса из Вашингтона.

Н.Мельниченко заявил о готовности пройти процедуру экстрадиции в Украину. После задержания он был доставлен в эмиграционную тюрьму.

4 августа в МВД Украины сообщили, что еще не имеют официального подтверждения от коллег из итальянского бюро Интерпола о задержании М.Мельниченко, однако украинское консульство в Неаполе подтвердило факт задержания. «Итальянский Интерпол еще не направил нам официальное подтверждение задержания Мельниченко, однако украинское консульство в Неаполе этот факт подтверждает – что он (Мельниченко) действительно был задержан в рамках объявления его в международный розыск», - отметили в МВД, подчеркнув, что задержание еще не означает арест.

В конце декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал законными постановление Генпрокуратуры от 2001 года о возбуждении уголовных дел в отношении Н.Мельниченко.

16 февраля 2012 года стало известно, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Н.Мельниченко и его защиты, оставив в силе решение Печерского райсуда.