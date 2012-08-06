Найем заявляет, что от него пытались откупиться

Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде".

"Вчера через одного из близких друзей, мне было сделано финансовое предложение с целью уладить конфликт", - написал журналист.

"Убедительная просьба не беспокоить ни меня, ни моих друзей и близких подобными предложениями. Все, чего я требую - назвать фамилии и имена фигурантов инцидента", - добавил Найем.

При этом сумма, которую ему предлагали, журналист не назвал.