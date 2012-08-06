Найем заявляет, что от него пытались откупиться
14:38, 06 августа 2012Политика
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Журналисту Мустафе Найему, которого избили охранники одного из делегатов съезда Партии регионов, предлагали финансовым путем уладить конфликт.
Мустафа Найем: мне было сделано финансовое предложение
Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде".
"Вчера через одного из близких друзей, мне было сделано финансовое предложение с целью уладить конфликт", - написал журналист.
"Убедительная просьба не беспокоить ни меня, ни моих друзей и близких подобными предложениями. Все, чего я требую - назвать фамилии и имена фигурантов инцидента", - добавил Найем.
При этом сумма, которую ему предлагали, журналист не назвал.
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