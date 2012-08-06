Адвокат не исключает, что Мельниченко попросит политического убежища

Экс-майор Николай Мельниченко может попросить политического убежища в Италии. Об этом, со ссылкой на УНН, сообщает ТСН.

Как заявил его украинский адвокат Николай Недилько: "Вполне возможно, я этого не исключаю. Но дело в том, что ни Арсен Аваков, ни итальянский адвокат Мельниченко не общались с ним до начала судебного заседания, которое проходит сейчас", - отметил защитник. В свою очередь с итальянским адвокатом общался сам Недилько.

По его словам, зарубежный коллега просил предоставить ряд документов, которые являются подтверждением политических преследований Мельниченко в Украине, а также наличие угрозы его жизни и здоровью. Адвокат говорит, что предоставил также ряд судебных решений относительно Мельниченко, которые по его мнению, могут быть использованы его коллегами в Италии. «Они будут доказательством того, что в отношении Мельниченко судебные решения принимаются исключительно предвзято, не объективно и носят исключительно политический характер. Все эти документы были мною предоставлены», - отметил Неделько.

Напомним, что в понедельник, 6 августа в суде Неаполя рассматривается дело Мельниченко, который был задержан в аэропорту этого города 3 августа. Как известно, Мельниченко находился в международном розыске. В сентябре 2011 года против него было возбуждено дело по обвинению в разглашении государственной тайны, подделке документов, превышении служебных полномочий.