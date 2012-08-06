Иващенко: Мое преследование - дело рук влиятельных негодяев

Об этом он сказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина».

В.Иващенко подчеркнул: «Я не являюсь сегодня членом какой-либо политической партии, движения, общественной организации и никогда не был им в независимой Украине».

«Сфабрикованное в отношении меня уголовное дело имеет очевидный конъюнктурно-заказной характер. Это преследование - дело рук влиятельных негодяев, которые умело отомстили мне за то, что в 2009 году я добился их изгнания из Министерства обороны, тем самым лишив этих дельцов, наживавшихся на дерибане ресурсов Вооруженных сил Украины, наиболее лакомой и прибыльной части их грязного бизнеса», - считает В.Иващенко, приговоренный Печерским райсудом Киева к пяти годам тюремного заключения.

В.Иващенко надеется, что 14 августа Апелляционный суд Киева учтет апелляционные жалобы его и его адвокатов, которые «достаточно аргументированно, мотивированно и конкретно обосновали не просто юридическую несостоятельность приговора, но и его незаконность».

Он уверен, что у Апелляционного суда нет другого варианта, кроме как отпустить его на свободу.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судомеханический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.