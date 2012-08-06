Балога ушел в отпуск в надежде на другую работу
10:38, 06 августа 2012Политика
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Министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога с 6 августа ушел в неоплачиваемый отпуск на период предвыборной агитации.
Балога мечтает о депутатском кресле
Соответствующий приказ размещен на официальном сайте МЧС, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.
Основанием для этого стало решение Центральной избирательной комиссии о регистрации В.Балоги кандидатом в народные депутаты Украины.
На время отпуска исполнение обязанностей министра возложено на первого заместителя министра, генерал-лейтенанта службы гражданской защиты Виталия Бута.
Как сообщал УНИАН, 3 августа ЦИК зарегистрировал 9 кандидатов в депутаты от партии «Единый центр» в одномандатных округах. Среди них в Закарпатской области будет баллотироваться лидер партии, министр чрезвычайных ситуаций В.Балога.
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