Мищенко кто-то сказал, что Тимошенко огорчена и хочет, чтобы он вернулся

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Мищенко заявил сегодня журналистам под ЦИК.

“Буду идти по 98 округу Киевской области”, - сказал С.Мищенко. По его словам, ему до сих пор не известно, по какому принципу формировались избирательные списки, и почему действительно люди, которые занимались оппозиционной деятельностью, остались далеко за проходной частью списка.

С.Мищенко отметил, что после инцидента, произошедшего с утверждением избирательных списков, он не разговаривал ни с руководством оппозиции, равно как и не было какой-то реакции от лидера “Батькивщины” Юлии Тимошенко. “Единственное, из источников я узнал, что она очень огорчена тем, что это произошло и хочет, чтобы я вернулся”, - сказал он. Депутат подчеркнул, что может вернуться в “Батькивщину” при условии, если об этих списках действительно ничего не знала Ю.Тимошенко, и если она сделает соответствующее заявление. “Вопрос же не столько во мне, сколько в тех людях, которых сразу после выборов могут привлечь к уголовной ответственности”, - сказал он, добавив, что речь идет о депутатах Андрее Шкиле, Юрии Грымчаке, Антонине Болюре и Евгении Шаго.

С.Мищенко также отметил, что ему поступали предложения от некоторых политических сил относительно поддержки его кандидатуры на выборах, однако он не рассматривал их серьезно.

Как сообщал УНИАН, 30 июля съезд Объединенной оппозиции «Батькивщина» утвердил список кандидатов на парламентских выборах, которые состоятся в октябре. Народный депутат С.Мищенко, который вышел из фракции как только узнал, что в избирательном списке "Батькивщины" он под 142-м номером, что не гарантирует ему попадание в Верховную Раду VII созыва, оказался не единственным неудовлетворенным списком.

Позже издание "Коммерсант-Украина" со ссылкой на свой источник в партии сообщило, что в партии "Батькивщина" назревает недовольство сформированными списками на парламентские выборы. «В партии зреет бунт, - сообщил источник в «Батькивщине». - Есть информация о подготовке открытого съезда, на котором будет принято обращение к Юлии Тимошенко. Кроме того, есть те, кто готов выйти к прессе с информацией о перевороте в партии».